Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM

Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа. Из-за инцидента задерживались пригородные поезда с Финляндского вокзала.

Пригородный поезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как установили сотрудники транспортной полиции, 15-летний петербуржец переходил железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, не реагируя на звуковой сигнал, который подал машинист.

Было применено экстренное торможение, однако смертельного наезда избежать не удалось.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, ЧП на станции Ручьи вызвало сбой в движении пригородных поездов на Финляндском направлении ОЖД.

«В результате инцидента были задержаны четыре пригородных поезда, время задержек составляет от 11 до 53 минут. В настоящее время движение возобновлено», — пояснили в ОЖД.

По данным Октябрьской железной дороги, за первые шесть месяцев 2019 года в зоне движения поездов на ОЖД было травмировано 95 граждан, 63 из которых погибли. За аналогичный период прошлого года в границах ОЖД травмы получили 106 человек, 79 из них погибли.

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