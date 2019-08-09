Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять автомобилей. Авария произошла на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Военнной в микрорайоне Вторчермет.

В социальных сетях и местных СМИ появилась информация о том, что в результате ДТП пострадал человек, однако в управлении ГИБДД данную информацию не подтвердили и обещали дать развёрнутый комментарий. На данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были разбиты три машины. ДТП случилось утром 4 августа. Водитель автомобиля КИА врезался в стоящие на перекрёстке машины. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли два человека, ещё несколько — получили травмы.