В Днепропетровской области взорвали банкомат

Днепропетровск, Украина, , 11:40 — REGNUM В Днепропетровской области Украины неизвестные взорвали банкомат, установленный в сельсовете одного из населённых пунктов, сообщило 14 июня информационное агентство «УНН».

"Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей — ИА REGNUM ) и скрылась с места преступления на автомобиле», — сказано в сообщении.

Полиция проводит расследование.

Отметим, в Днепропетровской области за последние месяцы зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Рогань Харьковской области неизвестные также взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

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