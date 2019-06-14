Пятница, 14 Июня 2019 года
11:40:41 МСК

В Днепропетровской области взорвали банкомат

Происшествия

Это далеко не первый подобный случай

Днепропетровск, Украина, 14 июня 2019, 11:40 — REGNUM  В Днепропетровской области Украины неизвестные взорвали банкомат, установленный в сельсовете одного из населённых пунктов, сообщило 14 июня информационное агентство «УНН».

"Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей — ИА REGNUM ) и скрылась с места преступления на автомобиле», — сказано в сообщении.

Полиция проводит расследование.

Отметим, в Днепропетровской области за последние месяцы зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Рогань Харьковской области неизвестные также взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Читайте также: В Харьковской области взорвали и ограбили банкомат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограбления банков и инкассаторов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить