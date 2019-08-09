Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM

Тяжелая дорожная авария произошла утром 9 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.

Первыми об аварии рассказали очевидцы в соцсети. «Страшное ДТП, столкнулись две иномарки, водители живы, сработали подушки безопасности, но пострадало три пешехода», — такое сообщение появилось около 11 часов в популярной городской группе «ДТП и ЧП».

«Там парень под машиной молодой, лет 30, пешеходам горел зеленый. Их на пешеходном переходе сбили»; «Один из пешеходов остался под задним колесом, парню на вид лет 30 всего»; «Там 4 кареты скорой помощи, пожарная машина», — добавили другие свидетели ДТП.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 10:40 мск пожилой мужчина (1937 г.р.), управляя автомобилем Kia Rio, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Hyundai Solaris, которым управлял водитель 1958 года рождения.

От удара Hyundai выехал на тротуар, где сбил троих пешеходов, ожидавших разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина 1953 г.р. получила травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 г.р. — травмы средней степени тяжести.

«Мужчина, на вид 30 лет, получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка», — добавили в дорожной полиции.