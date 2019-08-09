Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM

В Екатеринбурге с января по июль 2019 года инспекторы таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) задержали около трёх тысяч контрафактных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В управлении уточнили, что в международных почтовых отправлениях количество контрафакта увеличилось практически вдвое. Чаще всего речь идёт о покупках граждан России товаров в зарубежных интернет-магазинах.

«Чаще всего таможенники задерживают таблетки для потенции с сомнительным составом, наушники и зарядные устройства, автомобильные брелоки, а также чехлы для телефонов с символикой известных мировых брендов», — сообщили в пресс-службе уральской таможни.

Отметим, что провоз контрафактной продукции преследуется по закону. Например гражданам грозит штраф до 10 тыс. рублей, а фирмам и компаниям до 200 тыс. рублей. Если же нанесённый правообладателю ущерб превысит четверть миллиона рублей, то за такие деяния законом предусмотрена уголовная ответственность.