Анкара, , 11:19 — REGNUM

В Турции произошла серия взрывов на военном складе боеприпасов, пострадавших нет. Об этом 9 августа передает государственное информационное агентство Anadolu.

ЧП произошло в городе Рейханлы в провинции Хатай, недалеко от границы страны с Сирией.

Журналисты агентства сообщают, что причина взрывов, прогремевших рано утром в пятницу, пока не известна. Огонь вспыхнул на некоторых участках склада.

Отмечается, что жители близлежащих домов были немедленно эвакуированы, район оцеплен полицией. В результате взрывов повреждены несколько домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил сирийским курдам на севере Сирии военной спецоперацией. Власти Турции обвиняют Отряды народной самообороны в террористической деятельности, а также в связях с Рабочей партией Курдистана.