Джакарта, , 10:37 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло округ Кером в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает информационный портал Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло на суше в пятницу, 9 августа, в 00:56 по местному времени.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, Индонезия расположена в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.

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