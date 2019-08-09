Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM

Сотрудники полиции Петербурга задержали двоих азиатских мигрантов, незаконно находящихся на территории России. Они подозреваются в жестоком избиении мужчины деревянными палками в центре Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 3 августа у кафе на 9-й линии Васильевского острова. Избитого иностранцами 34-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих мигрантов, в возрасте 31 и 23 лет, оба нигде не работают, сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания судом меры пресечения.

Также сегодня в ГУ МВД проинформировали о том, что в Ленинградской области полиция разыскивает мигранта, нанесшего ножевые ранения местному жителю.

Драка между ними произошла поздно вечером 8 августа в городе Луга у дома 26/2 по улице Московской.

«Гражданин сопредельного государства, 1987 года рождения, нанес ножом удар местному жителю, 1985 года рождения, который с проникающим ранением в области живота и грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — рассказали в Главке полиции.

Идет розыск злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.