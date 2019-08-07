Ачинск, Красноярский край, , 06:30 — REGNUM

Из Красноярска в город Ачинск 7 августа в 10:00 (местн.) отправилась электричка, которая доставит более 200 эвакуированных ачинцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ачинска.

Для развоза горожан по домам к ачинскому железнодорожному вокзалу прибудут дополнительные автобусы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края произошло ЧП — пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Пострадали 13 человек, из них шестерых пришлось госпитализировать. Была объявлена эвакуация. В настоящее время, по данным мэрии, город перешёл на штатный режим.

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