Иркутск, , 06:04 — REGNUM

Братская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода подвижного состава. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

«В результате схода было повреждено железнодорожное полотно стрелочного перевода и верхнее строение пути на протяжении 8 км. На место события выезжал восстановительный поезд со станции Коршуниха-Ангарская», — сообщили в надзорном органе.

Жертв нет, также не допущено утечки опасных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в марте 2018 года произошёл сход вагонов грузового поезда. В результате было приостановлено движение составов по Транссибирской железнодорожной магистрали.

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