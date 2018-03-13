ЧП под Красноярском привело к задержке поездов на Транссибе

Красноярск, , 11:19 — REGNUM В результате схода вагонов грузового поезда в Красноярском крае приостановлено движение составов по Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры уже приступили к проверке по факту схода вагонов грузового поезда в пути следования по Красноярской железной дороге. По предварительным данным, вечером 12 марта на 4175 километре перегона ст. Камарчага — ст. Таежный Красноярской железной дороги сошли с рельсов груженные углём семь вагонов хвостовой части грузового поезда.

При этом один вагон сошел с рельсов обеими колесными парами и шесть вагонов — с опрокидыванием на бок.

«В настоящее время движение железнодорожного подвижного состава приостановлено, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины транспортного инцидента в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 февраля в Пермском крае на станции Чайковская Свердловской железной дороги (СвЖД) сошли с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой. Отмечалось, что вагоны при этом не опрокинулись.

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Отметим, полностью восстановили железнодорожное сообщение после схода с рельсов лишь через сутки, 26 февраля.

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