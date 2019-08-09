Багатай-Алыта, , 05:59 — REGNUM

В 11 районах Якутии выявлено превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода из-за природных пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным мониторинга Роспотребнадзора Якутии, результаты исследований 45 проб воздуха в 11 районах выявили превышение предельно допустимых концентраций. Так, в посёлке Батагай Верхоянского района оксид углерода составил 7,19 мг/м3 при норме 5 мг/м3.

В связи с задымленностью 8 августа за медпомощью обратились четыре человека. Случаев отравления угарным газом не было зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают гореть леса и тайга. Действует региональный режим чрезвычайной ситуации. Пожарные 9 августа тушат 8 пожаров.