Якутск, 9 августа 2019, 05:12 — REGNUM
В Якутии 9 августа тушат 12 лесных пожаров, из них действующих — восемь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации минэкологии республики, четыре пожара — локализовано, общая площадь природных пожаров — почти 1,2 тыс. га. В зоне контроля горело 881 тыс. га.
По итогам мониторинга, задымлённость воздуха не превышает норм.
Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди улучшили пожароопасную обстановку в Якутии, количество пожаров снижается.
Правительство РФ выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение пожаров.