Северодвинск, Архангельская область, , 23:59 — REGNUM

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов посетил Северодвинск, чтобы успокоить горожан, встревоженных известием о повышении уровня радиации.

«Я приехал сюда, чтобы показать, что все спокойно, что город может жить спокойно, — заявил губернатор в своем видеоблоге. — Все параметры окружающей среды находятся в норме, мы обеспечиваем их постоянный мониторинг. Сейчас важно оказать помощь пострадавшим, все необходимые меры для этого предпринимаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 8 августа произошел пожар на объекте Минобороны РФ неподалеку от Нёноксы, в результате которого погибли два человека. В списке пострадавших — шесть человек. Как позже было официально объявлено, это был взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В Северодвинске сразу после ЧП было зафиксировано кратковременное повышение уровня радиации.

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