Архангельск, , 17:49 — REGNUM

Запрет на свободное прохождение судов в Двинском заливе Белого моря введен до 10 сентября. Предупреждение об этом было размещено на сайте администрации морских портов западной Арктики после ЧП на военном полигоне.

В администрации порта Архангельск корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что движение судов закрыто по требованию Министерства обороны РФ.

Напомним, сегодня произошел пожар на военном полигоне, расположенном в 30 км от Северодвинска возле деревни Нёнокса. В результате ЧП погибли два человека. После происшествия в Северодвинске был зафиксировано превышение уровня радиации, но к настоящему времени, как утверждают в органах власти и в Северном Арктическом федеральном университете, радиационная обстановка в Архангельске и Северодвинске стабильная.