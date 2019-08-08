Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM

Сильные осадки привели к подтоплению цокольных этажей в ряде торговых центров Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сегодня, 8 августа, городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Сильный дождб начался в Санкт-Петербурге примерно с 17:30 по московскому времени. Синоптики предупреждают, что дождь затянется на всю ночь.

некоторые подземные парковки и цокольные этажи торговых центров оказались подтопленными. Также наблюдается скопление воды под некоторыми мостами и виадуками.

17 аварийных бригад направлены для устранения подтоплений. В случае необходимости ещё 48 линейных бригад могут направится к местам подтоплений.