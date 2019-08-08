Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:57 — REGNUM

В Каменске-Уральском генеральному директору организации, получившей земельный участок под строительство двух многоквартирных домов, вынесен приговор по обвинению в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он приговорён к пяти годам лишения свободы и был взят под стражу в зале суда. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, что данная подрядная организация получила земельный участок ещё в 2014 году.

По версии следствия, генеральный директор строительной фирмы привлекал средства граждан для участия в долевом строительстве, однако исполнять обязательства не собирался. Более того до 2017 года он переводил деньги на счета компаний, которые имеют признаки фирм-однодневок.

Строительство двух многоквартирных домов должно было завершиться дного в конце 2016 года, другого — в 2017 году. Однако до сих пор дома не построены. В итоге без жилья остаются 62 гражданина (признаны потерпевшими по делу), а совокупный ущерб нанесённый участникам долевого строительства составил более 9,7,8 млн рублей.