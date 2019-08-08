Нампула, , 15:04 — REGNUM

Трое заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме города Нампула на севере Мозамбика, сообщает независимый телеканал STV.

Столкновения в тюрьме, где размещено около 1700 заключенных, начались после того, как охранник случайно уронил гранату со слезоточивым газом во время повседневного обхода.

По сообщению STV, разгневанные заключенные отреагировали штурмом кабинетов руководства, они также подожгли административные помещения тюрьмы, где хранились документы по их делам.

Мятежники также напали на кухню и медицинский центр. Ситуация была взята под контроль только в среду, 7 августа, после вмешательства дополнительных подразделений полиции и пожарной охраны.

Помимо трех погибших еще четверо заключенных получили серьезные ранения и в настоящее время проходят лечение в центральной больнице Нампулы.

Два охранника получили легкие ранения. Во время беспорядков ни одному заключенному не удалось бежать из областной тюрьмы, сообщает телеканал.