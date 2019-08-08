Сеул, , 14:08 — REGNUM

Таможенная служба Южной Кореи задержала четырех граждан Китая за контрабанду крупной партии одежды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, граждане Китая подозреваются в вывозе из Южной Кореи 460 тыс. вещей общим весом 139 тонн и на общую сумму 5,4 млрд вон (~$4,44 млн).

По предварительным данным, подозреваемые вывозили вещи из страны в период с сентября 2017 года по январь 2019 года.

Как отметили сотрудники таможенной службы, задержанные принимали заказы от 200 тыс. потребителей Китая через онлайн-магазин или мессенджеры, закупали одежду на одном из крупнейших рынков Сеула Тондэмун и контрабандой вывозили ее из страны транспортными компаниями.

Специалисты также выяснили, что у подозреваемых имелась своя собственная мастерская, расположенная недалеко от рынка, где китайские рабочие упаковывали одежду для вывоза из страны.