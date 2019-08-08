Качканар, Свердловская область, , 13:36 — REGNUM

На Качканарском горно-обогатительном комбинате проводится проверка охраны труда и производственной безопасности, после того как на производстве погиб рабочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 7 августа. Во время перемещения груза на подъёмном устройстве, металлическая конструкция сорвалась и упала на 41-летнего рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области на производстве погибла 31-летняя женщина. Инцидент произошёл 29 июля на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде. По факту гибели сотрудницы предприятия была проведена проверка, а впоследствии возбуждено уголовное дело.

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