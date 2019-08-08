Анкара, , 12:29 — REGNUM

На принадлежащем государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» самолете во время подготовки к вылету из Стамбула в столицу Туркмении произошла внештатная ситуация, пишет «Airport Haber».

Кто-то из пилотов туркменского авиалайнера Boeing 777−200ER нажали на кнопку, отвечающую за активацию надувного спасательного трапа.

Турецкое издание отмечает, что на принадлежащем Туркмении самолете не происходило никаких аварийных ситуаций, а механизм экстренной эвакуации пассажиров и экипажа был активирован случайно.