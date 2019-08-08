Красноярск, , 09:11 — REGNUM

В Сибирском федеральном округе (СФО) по состоянию на 00:00 (мск) 8 августа действуют 275 лесных пожаров на общей площади 1 584 673 га. Таковы данные ФБУ «Авиалесоохрана».

Лесной пожар (сс) skeeze

В том числе, как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в Иркутской области зарегистрировано 136 пожаров на площади 668 580 га, в Красноярском крае — 136 на площади 916 073 га, в Алтайском крае — одно возгорание на площади 13 га, в Томской области — два на площади 7 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров. По состоянию на 00:00 (мск) 7 августа в СФО действовало 248 лесных пожаров на общей площади 1 541 825 га.

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