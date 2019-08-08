Катангский район, , 07:18 — REGNUM

Лесные пожары в Иркутской области подошли близко к населённым пунктам и начали угрожать домам местных жителей. Об этом 8 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лесной пожар

Так, леса горят в 13 км от посёлка Ика Катангского района. Для его защиты группировку катангских пожарных усилили десятью огнеборцами из Усть-Кутского района.

Кроме того, пожары бушуют в трёх км от населённого пункта Светлый в Бодайбинском районе, в пяти км от села Бур в Катангском районе, в трёх км от деревни Никольск в Киренском районе и в пяти км от посёлка Луговский в Мамско-Чуйском районе.

Всего на утро 8 августа в Приангарье действуют 136 лесных пожаров общей площадью 668 тыс. га. Из них, как ранее сообщало ИА REGNUM, к зоне контроля отнесено 51 возгорание на территории 566 тыс. га.

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