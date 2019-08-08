Куала-Лумпур, , 09:03 — REGNUM

Следопыты уже пятый день ведут поиски 15-летней девочки-подростка из Лондона, которая таинственно исчезла из номера гостиницы курорта в Малайзии. Об этом 8 августа сообщает Associated Press.

«Члены Senoi Praq, специальной полицейской команды, состоящей из представителей коренных племен, аборигенов, известных своими навыками следопытов, кричали «Нора!», прочесывая густой лес, окружающий эко-курорт Dusun в южном штате Негери-Сембилан», — передает агентство.

Начальник районной полиции Нор Марзуки Бесар добавил, что местные спасатели также будут через громкоговорители воспроизводить запись голоса матери подростка, чтобы найти ее.

Как ранее сообщало ИА REGNUMсемья подростка, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о ЧП 4 августа.