Якутск, , 08:03 — REGNUM

Жару в Якутии сменил циклон с мощными ливнями, которые пройдут в нескольких районах. Жителей оповестили о штормовом предупреждении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сильные ливни и грозы 8−9 августа пройдут в Булунском, Жиганском, Верхоянском и центральных районах Якутии. Мощный циклон затронет юго-восток, сообщают синоптики.

В правительстве республики прошло заседание КЧС, где озвучили информацию о штормовом предупреждении.

А вот на на западе Якутии антициклон — температура +25 — +30 градусов.

Как сообщило ИА REGNUM Дальний Восток находится во власти второй волны паводков. В Магаданской области, Хабаровском крае, ЕАО и Приамурье сильные дожди парализовали автодвижение, затопили населённые пункты. В некоторых сёлах прошла эвакуация жителей.

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