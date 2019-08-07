Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM

Около тысячи военнослужащих Восточного военного округа находятся в готовности в связи с повышенной пожароопасной обстановкой. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа.

В группировку вошли военные, имеющие специальную подготовку.

«Они оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, оперативные команды поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация Минобороны России уже приступила к тушению пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.

Читайте также: Авиация Минобороны потушила более 750 тыс. га леса в Сибири