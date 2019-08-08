Иркутск, , 06:59 — REGNUM

В зоне контроля Иркутской области действует 59 пожар на территории площадью в 566 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наиболее сильно горят леса в Мамско-Чуйском районе (21 очаг), в Катангском (14), в Бодайбинском и Киренском (по 11 возгораний). Ещё по одному действующему пожару в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах.

Тем временем, за 7 августа пожарные ликвидировали шесть пожаров на площади 12 тыс. га.

«На тушении работает 1179 человек, 250 единиц техники. На мониторинге задействовано четыре Ан-2, два легкомоторных самолета и один Ми-8. Девять бортов МЧС и Минобороны России совершили 14 полетов, слили 807 тонн воды», — отметил врио замминистра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Как сообщало ИА REGNUM, в области постепенно усиливается группировка, занятая борьбой с пожарами. Так, 5 августа сюда прибыло более полусотен огнеборцев из Югры.

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