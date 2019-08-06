Ханты-Мансийск, , 10:37 — REGNUM

Пожарные Югры отправились в Иркутскую область на помощь коллегам в тушении лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Пожарные из Югры 86.mchs.gov.ru

Директор Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Иван Шевцов сообщил, что 5 августа ночным рейсом в Братск отправились 54 специалиста.

«Конечно, такие меры принимаются только при наличии свободных резервов. Благодаря оперативным действиям наших специалистов и погодным условиям, в автономном округе ситуация с лесными пожарами стабильна», — заявил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Как сообщает ИА REGNUM, утром 6 августа в Иркутской области действовало 132 пожара на площади в 650 тыс. га.

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