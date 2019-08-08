Благовещенск, , 06:33 — REGNUM

В Благовещенском районе Приамурья ветеринары обоснованно подозревают наличие африканской чумы у местных свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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У животных с клиническими признаками проявления африканской чумы свиней (АЧС) взяты анализы, результаты которых будут озвучены позже, тем не менее уже сейчас власти муниципалитета начали предпринимать меры по нераспространению заболевания.

«Наложен запрет на вывоз мяса, перемещение животных. Уже сегодня мы предпринимаем все меры, исключающие распространение вируса африканской чумы», сообщил глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

АЧС является особо опасным вирусом, в результате заболевания которым наблюдается 100% смертность свиней. Для человека вирус опасности не представляет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за масштабного распространения вируса среди животноводческих предприятий продолжается рост цены на свинину. Вспышка АЧС началась в Китае год назад и по настоящее время не локализована.