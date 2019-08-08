Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:24 — REGNUM

В Свердловской области в Нижнем Тагиле зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода. Информация об этом указана в справке регионального минприроды о состоянии атмосферного воздуха в муниципалитетах.

Превышение концентрации сероводорода в Нижнем Тагиле было зафиксировано 7 августа в полдень по местному времени контрольным пунктом на улице Бирюзовой. На улице Пархоменко превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Также не зафиксировано превышения оксида и диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы.

Отметим, что по данным регионального минприроды, на 7 августа в других крупных промышленных городах Свердловской области превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.