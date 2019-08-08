п. Верхнебаканский, , 03:13 — REGNUM

В три раза увеличили число тех, кто участвует в ликвидации последствий ДТП рядом с посёлком Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), заявил в 8 августа глава ЦУКС регионального управления МЧС РФ Павел Иванов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ликвидации последствий ДТП участвуют порядка 50 человек. На место аварии работают 30 бригад скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, число погибших и пострадавших уточняется. СМИ сообщают о трёх погибших, двое из которых — дети. Пострадали не менее 30 человек.

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