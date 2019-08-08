Краснодар, , 02:15 — REGNUM

Оперативный штаб создан в рамках ликвидации последствий дорожной аварии около посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), сообщили 8 августа в пресс-службе краевой администрации.

Комментируя случившееся в Верхнебаканском, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал:

«Под Новороссийском случилась ужасная трагедия. Все силы брошены на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте аварии».

Напомним, в автобусе, разбившемся под Новороссийском, находились 42 человека. Ещё четверо ехали в автомобиле Volkswagen Touareg, с которым произошло столкновение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП погибли четверо — двое детей и двое взрослых. Более 30 человек пострадали, им показывают медицинскую помощь.

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