Москва, , 17:42 — REGNUM

Пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Ереван, прервал вылет из аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как уточняется, при разбеге Airbus А321 на взлётно-посадочной полосе командир воздушного судно принял решение прервать взлёт по техническим причинам. Самолёт был возвращён на стоянку.

Подробностей о причинах ЧП в авиакомпании не приводят. Сообщается, что на борту авиалайнера находились 215 пассажиров, в том числе 16 детей. Все они ожидают вылета на резервном самолёте, который запланирован на 18:00 мск.

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