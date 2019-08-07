Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM

Дефект на теплотрассе произошел днем 7 августа в Московском районе Санкт-Петербурга в ходе проведения повторных испытаний тепловых магистралей на плотность и прочность.

«Родник забил на углу перекрестка Благодатной с Московским (проспектом)», — пишут пользователи соцсети.

Как пояснили ИА REGNUMв пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект обнаружен по адресу: Благодатная улица, дом 103.

«Специалисты предприятия на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание ликвидировано, организуются ремонтные работы», — отметили энергетики.

Температура вытекающей воды составляет всего 36 градусов, что снижает риск получения людьми ожогов. Тем не менее, в «Теплосети» просят в любом случае не пытаться пройти или проехать по затопленным территориям и немедленно покинуть место ЧП.

Повторные гидравлические испытания проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях.