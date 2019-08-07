Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM

Решение Финляндии об унификации требований к документам на получение шенгенской визы для российских граждан из любых регионов с 1 сентября 2019 года, как и ожидалось, вызвало в Петербурге ажиотаж на подачу документов по прежним правилам — это можно сделать в течение августа.

Как убедился 7 августа корреспондент ИА REGNUM, очередь в визовый центр Финляндии на улице Марата граждане, оказавшиеся в «первых рядах», занимали примерно в шесть часов утра, то есть за два часа до начала работы визового центра.

К 07:30 очередь насчитывала уже порядка 200 человек и стремительно прирастала людьми, которых вскоре запустили с улицы в здание. В уплотнившейся толпе энергично, но без грубости пресекали попытки некоторых «нетерпеливых» граждан получить электронный номер, вклинившись в очередь.

С началом работы центра в 08:00 ситуация сразу разрядилась. В визовом центре на прием документов одновременно работают несколько десятков специалистов, свои обязанности они выполняют вежливо и быстро, а зал ожидания вмещает множество людей, которым хватает кресел для того, чтобы спокойно дождаться своей очереди.

На стояние в очереди, ожидание в зале, подачу документов, оплату услуг визового центра и консульского сбора, а также сдачу биометрических показаний у корреспондента агентства ушло ровно полтора часа.

Ждать получения визы придется три недели — те, кто сдал документы в эти дни, смогут получить визу в последних числах августа, если к ним не возникнет претензий. Тем, кто ранее уже получал Шенген, новую мультивизу готовы выдавать сроком на два года.

По данным СМИ, после известия о введении новых правил поток желающих получить Шенген в визовом центре и генконсульстве Финляндии возрос примерно на 30%.

Напомним, для получения Шенгена жителям Северо-Запада РФ РФ придется теперь подтверждать свои доходы и предоставлять план поездки, бронь гостиницы или билеты. Полный список новых требований будет опубликован на сайтах посольства и генконсульств Финляндии в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Подставь щёку? Финнам упростят получение визы в Петербург и Ленобласть