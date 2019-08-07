Ачинск, Красноярский край, , 07:59 — REGNUM

Самолет Министерства обороны РФ Ил-76 провел разведку над территорией горевшего склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

«Утром самолёт Ил-76 провёл разведку над складом в Каменке, чтобы определить места для сброса воды», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве планируют, что авиация Минобороны 7 августа продолжит проливку территории арсенала.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в воинской части в Ачинском районе Красноярского края начался пожар, затем последовали взрывы. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

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