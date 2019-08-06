Ачинск, Красноярский край, , 16:34 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации, ранее объявленный в Ачинском районе Красноярской области из-за пожара и взрывов боеприпасов на территории воинской части, отменён, сообщает 6 августа пресс-служба администрации Ачинска.

По информации местных властей, военные сократили границы опасной зоны до семи км, а местным жителям разрешено вернуться в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе произошел пожар на одном из военных складов. Из-за пожара начали взрываться боеприпасы.

Погиб один человек, восемь пострадали. Было эвакуировано свыше 16 тыс. местных жителей.

Предварительной причиной происшествия военное ведомство считает человеческий фактор и нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами.

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