Хабаровск, , 07:30 — REGNUM

К утру 7 августа уровень воды в Амуре в районе Хабаровска составил 458 см, что является неблагоприятным явлением для города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Набережная Амура. Хабаровск (cc) Czochralski

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За минувшие сутки уровень воды в Амуре поднялся на 22 см, превысив отметку неблагоприятного явления, способного нанести ущерб городской инфраструктуре. Спасатели ориентируются на работу при уровне воды свыше 7 метров, хотя оценочно уровень не должен превысить 650 см.

При уровне воды свыше 5 метров в пригородах Хабаровска топит дачи, при уровне воды в 6 и более метров затопляется посёлок Красная Речка и несколько улиц в самом городе.

Для защиты Индустриального района Хабаровска было принято решение отсыпать скальником и песком створ дамбы, что должно выдержать уровень до 10 метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС обсуждался вопрос затопления посёлка Чекунда, что позволило бы пресечь сброс воды из Бурейского водохранилища, предотвратив этим наполнение волны паводка до уровня, опасного для Хабаровска.