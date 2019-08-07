Ачинск, Красноярский край, , 06:17 — REGNUM

Власти Ачинска (Красноярский край) ещё раз напомнили жителям о том, что город перешёл на штатный режим. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, пассажирский транспорт работает по обычному расписанию.

Также «в стандартном порядке» продолжат свою деятельность детские сады и другие учреждения образования, культуры, спорта.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края произошёл пожар на одном из складов воинской части. Пострадали 13 человек, шестеро госпитализированы. Людей пришлось эвакуировать из опасной зоны. 6 августа с 19:00 в Ачинске был отменен режим ЧС.

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