Ачинск, Красноярский край, , 14:51 — REGNUM

Администрация города Ачинска 6 августа обнародовала официальную информацию о том, что угрозы для продолжения развития ЧС нет.

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, активность взрывчатых веществ в арсенале сократилась. К работе приступили инженерные подразделения Минобороны РФ. К работе готовится сапёрная служба. К месту ЧС 6 августа прибыли 60 специалистов.

Радиус так называемой «красной зоны» могут сократить с 15 до 7 км.

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«Оснований для второй волны нет, ситуация стабилизируется. Ачинцев просим соблюдать спокойствие и не реагировать на слухи», — говорится в сообщении администрации Ачинска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ачинском районе Красноярского края 5 августа в воинской части произошёл пожар, затем последовали взрывы. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны. По последним данным, пострадали 1 человек, шестеро госпитализированы.

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