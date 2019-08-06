Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 14:51 — REGNUM
Администрация города Ачинска 6 августа обнародовала официальную информацию о том, что угрозы для продолжения развития ЧС нет.
Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, активность взрывчатых веществ в арсенале сократилась. К работе приступили инженерные подразделения Минобороны РФ. К работе готовится сапёрная служба. К месту ЧС 6 августа прибыли 60 специалистов.
Радиус так называемой «красной зоны» могут сократить с 15 до 7 км.
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«Оснований для второй волны нет, ситуация стабилизируется. Ачинцев просим соблюдать спокойствие и не реагировать на слухи», — говорится в сообщении администрации Ачинска.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ачинском районе Красноярского края 5 августа в воинской части произошёл пожар, затем последовали взрывы. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны. По последним данным, пострадали 1 человек, шестеро госпитализированы.
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