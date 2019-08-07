Сочи, Краснодарский край, 7 августа 2019, 03:59 — REGNUM
Травму ноги получил девятилетний житель Саратова во время отдыха в детском лагере в Сочи, пишет «КП-Кубань».
Инцидент произошёл 2 августа в аквапарке, который посещали отдыхающие в лагере. По словам правоохранителей, у ребёнка диагностирован «травматический отрыв ногтевой фаланги третьего пальца правой стопы».
Мальчика госпитализировали, мать находится в больнице с ребёнком. Травма, по словам пострадавшего, возникла у него на пляже в Аквалоо, где он «зацепился ногой за деревяшку».
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