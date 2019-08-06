Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM

В Петербурге водитель автомобиля Skoda Rapid не остановился по требованию сотрудников полиции и уехал. За ним пустились в погоню, однако догнать не смогли. Оторвавшись от преследователей автомобиль нарушителя врезался в дерево, водитель и его пассажирка погибли на месте, еще одного пассажира увезли в больницу.

Об этом происшествии сообщило 6 августа издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проинформировала о том, что 4 августа около 04:50, на улице Матроса Железняка у дома 57 в Приморском районе Петербурга, автомобиль Skoda Rapid «совершил наезд на дерево с последующим возгоранием. Водитель и женщина, 1991 года рождения, скончались, пассажира-мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

По данным «Фонтанки», преследовавший «Шкоду» служебный автомобиль сотрудников ДПС марки Hyundai Solaris заглох во время погони на набережной Черной речки, что позволило машине нарушителей скрыться и… врезаться в дерево.

По данным издания, за рулем находился 24-летний уроженец Курской области, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти факт погони не подтвердили, назвав сообщения о ней не соответствующими действительности.