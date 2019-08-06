Москва, , 14:34 — REGNUM

Правоохранительные органы устанавливают личности напавших на девушку 1997 года рождения в центре Москвы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, девушка рассказала в поликлинике, что в ночь на 5 августа на улице Бутырский Вал на неё напали неизвестные, избили и облили едкой жидкостью.

Врачи зафиксировали у пострадавшей ушибы, кровоподтёки и ожоги лица и рук. Девушке оказали помощь и отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту получения школьником обширных ожогов.

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