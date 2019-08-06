Туринск, Свердловская область, , 12:05 — REGNUM

В Свердловской области в результате паводка, вызванного обильными осадками, подтопило мост на реке Туре ведущий в село Кумарьинское Туринского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России корреспонденту ИА REGNUM.

В результате подтопления временно приостановлено движение автотранспорта по мосту. При этом жизнеобеспечение села, в котором в восьми домах проживает 13 человек, не нарушено. В населённом пункте есть необходимый запас продуктов и медикаментов, а также телефонная связь.

Отметим, что опасности подтопления паводковыми водами сёл и деревень в Свердловской области нет и не прогнозируется

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в регионе прошли сильные ливневые дожди, из-за чего в некоторых реках произошло повышение уровня воды. Также штормовое предупреждение в Свердловской области объявлено на 6 августа. Синоптики прогнозируют сильный ветер и ливни.

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