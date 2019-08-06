Москва, , 11:57 — REGNUM

Предварительная причина произошедшего под Ачинском — человеческий фактор, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook.

Также он отметил, что в соответствии с докладом командующего ЦВО для проведения инженерно-разведывательных работ привлекаются четыре робота и один беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае ликвидируют последствия взрывов в воинской части в Ачинском районе. Накануне произошёл взрыв на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в н. п. Каменка Ачинского района.

Состоялось заседание оперативного штаба, в нем приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, заместитель начальника МЧС России, начальник ГУ МЧС России по краю и начальник краевого ГУ МВД, глава г. Ачинска.

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