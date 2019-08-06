Москва, , 11:40 — REGNUM

Последствия произошедшего накануне взрыва на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в Каменке Ачинского района, будут длиться максимум до трех дней, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

«По состоянию на вчерашнюю ночь прогнозируемое развитие событий — максимум до 3 дней. Радиус возможного разлета осколков может достигать до 15 км», — отметил парламентарий в Facebook.

Он заверил, что «ситуация в Ачинском районе находится под контролем».

"Думаю, что в ближайшее время возможно будет разрешено возвращение людей в город», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае ликвидируют последствия взрывов в воинской части в Ачинском районе. В результате ЧП под Ачинском пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. из Ачинска планировали эвакуировать порядка 11 тыс. человек, из Ачинского района — 5,5 тыс.

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