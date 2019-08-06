Токио, , 09:37 — REGNUM

Около 160 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна «Франциско», который обрушился 6 августа на юго-западную часть страны. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Тайфун NASA

Перевозчики отменили рейсы, связывающие остров Кюсю с другими частями страны. Из-за тайфуна произошли сбои в движении поездов на юго-западе Японии. Местные власти предупредили население об оползнях, которые могут произойти из-за ливней. Более 15 тыс. человек рекомендована эвакуация.

Ожидается, что к вечеру 6 августа «Франциско» покинет территорию Японии. Тайфун движется в направлении Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сильные дожди создали угрозу образования оползней в трех городах региона Кюсю на юго-западе Японии.

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