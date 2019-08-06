Ачинск, Красноярский край, , 07:27 — REGNUM

В Ачинске сохраняется режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Горожанам не рекомендуется заходить за так называемую «красную линию» — зону возможного риска», — приводит 6 августа горадминистрация слова главы Ачинска Илая Ахметова. Ситуацию обсудили на оперативном штабе города.

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Также Ахметов попросил жителей не рисковать:

«Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!«

О возможных «провокациях различных наглецов» глава города просит сообщать в органы внутренних дел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории одного из складов Центра МТО ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате взрывов, по последним данным, пострадали 12 человек. Шестеро с поражениями средней тяжести госпитализированы. В районе введён режим ЧС. Несколько сотен эвакуированных жителей Ачинского района прибыли 6 августа в Красноярск.

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