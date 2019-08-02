На место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. По сообщению ТАСС, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.
Власти Ачинска проинформировали о ЧП в районе деревни Каменка. В администрации Ачинска сообщили о том, что слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74 008.
К месту ЧП выехала оперативная группа ЕДДС, возглавляемая главой города Илаем Ахметовым.
Жителей Ачинска просят сохранять спокойствие. Им рекомендуют не ездить в сторону Каменки.
В Красноярском крае на территории воинской части произошел взрыв
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, 5 августа на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, произошел пожар и взрыв.
Ачинск: очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов
Первыми тревогу забили очевидцы, сообщившие о взрывах под Ачинском в соцсетях. Прозвучала информация о том, что загорелся склад боеприпасов в Каменке.