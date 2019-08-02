В Красноярском крае — ЧП в районе деревни Каменка Ачинского района. В администрации города Ачинска сообщают о том, что слышны взрывы снарядов в районе войсковой части.

Жителей просят сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону Каменки, а СМИ сообщают о первых раненых и эвакуации жителей.