Ачинск, Красноярский край, , 06:54 — REGNUM

Министерство здравоохранения Красноярского края 6 августа дало информацию о пострадавших в результате взрывов в Ачинском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, на 08:00 (местн.) 6 августа за медпомощью обратились 11 человек, все взрослые. Пятеро из них госпитализированы. У них зафиксированы поражения средней тяжести. Трое находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое мужчин направлены в Красноярск. Им оказывают помощь в краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице.

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Остальные шестеро пострадавших получили помощь в приёмном покое Ачинской МРБ. У них лёгкие травмы, подчеркнули в минздраве. Госпитализация не потребовалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошёл пожар и прогремели взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района. Посёлок расположен в 10 км от Ачинска. В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация.

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